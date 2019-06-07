Бизнесменам в Зауралье стало немного лучше, но чиновники недовольны

Курганская область получила повышенную оценку в свежем инвестиционном рейтинге. Его составило Агентство стратегических инициатив (АСИ) и презентовало 7 июня на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В 2018-2019 Курганская область годах улучшила рейтинг, поднявшись на две позиции: с 60-го места на 58-ое.

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Саносян сразу после презентации исследования АСИ заявил, что рассчитывает на лучший результат в дальнейшем. «Надо работать и работать. Задачи, которые поставил врио губернатора – твердо войти в 20-ку лучших регионов. И как конечная цель – стать лучшим регионом по работе с инвесторами», – заявил Саносян.

Рейтинг АСИ, который создается на основе опросов среди представителей бизнеса, рассчитывается по 44 показателям. Курганские предприниматели в числе причин, оказывающий негативное влияние, назвали в первую очередь бюрократические проблемы. «К сожалению, в Курганской области бизнес уже много лет голосует ногами», – прокомментировал заместитель Саносян, и обозначил проблемы. «Это, во-первых, позиция, связанная с контрольно-надзорной деятельностью. У нас показатели низкие. Очень низкие. И низкие позиции, связанные с разрешениями, с выдачей разрешения на строительство и так далее», – говорит Саносян.

По словам чиновника, Курганская область в последнее время подтянулась по некоторым направлениям. В том числе по законодательству регион поднялся до уровня «А».

Он пообещал, что свежий рейтинг АСИ будет проанализирован курганским правительством и врио губернатором Вадимом Шумковым, который успел поработать в 2018 году 2,5 месяца. Саносян рассказал, что новое руководство области уже начало работать с бизнесменами. «Созданы конфликтные комиссии. По той же контрольно-надзорной деятельности – врио губернатора подчеркивал необходимость ее реформы», – резюмировал вице-губернатор.

Инициатором создания АСИ был президент Владимир Путин. Рейтинг агентства принято считать серьезной оценкой работы глав регионов РФ с бизнесом. Уже стало традицией, что свое большое исследование АСИ ежегодно представляет на ПМЭФ, который с 2005 года всегда посещает глава государства.

Курган, служба информации

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