Тюмень и Югра уже не привлекают бизнесменов так, как раньше

Тюменская область потеряла лидерство в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленного специалистами Агентства стратегических инициатив (АСИ). Рейтинг соседней Югры также ухудшился на три позиции.

Если в прошлом году Тюменская область была первой среди регионов России по состоянию инвестклимата, то в 2019 года региону удалось занять только третью строчку, пропустив вперед Москву и Татарстан. Положение ХМАО-Югры в рейтинге также ухудшилось – если в 2018 году «нефтяное сердце» России занимало 14 строчку, то в 2019 – уже только 17-ю. Ямал среди 20 лучших регионов страны по инвестиционному климату не представлен.

Рейтинг состояния инвестклимата рассчитывается по 44 показателям и 4 направлениям – регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы и поддержка малого предпринимательства. В рейтинговый комитет входит 18 экспертов, в числе которых – президент «Опоры России» Александр Калинин, президент «Деловой России» Алексей Репик и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Новый рейтинг был представлен на Санкт-Петербургском экономическом форуме, также документ доступен на сайте АСИ.

Ранее «Новый День» сообщал, что Курганская область смогла показать хорошие показатели и поднялась на два шага вверх.

Тюмень, Ханты-Мансийск, служба информации

Тюмень, Ханты-Мансийск. Другие новости 07.06.19

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