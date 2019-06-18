Шумков уехал в район, жители которого попросили губернатора их спасти

Глава Курганской области Вадим Шумков во вторник, 18 июня, выехал в Петуховский и Макушинский районы. Врио губернатора передаст мэрам «синюю папку», обсудит с ними проблемы территорий и встретится с жителями.

Первая остановка – Петуховский район. По информации пресс-службы губернатора, врио губернатора проведет в районе более четырех часов, за это время он посетит петуховскую среднюю школу № 2, детский сад, межпоселенческий центр культуры. Проверит, как в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают центральный парк. Далее у Шумкова запланирована встреча с жителями и предпринимателями района.

После обеда глава региона отправится в Макушинский район, жители которого лично приглашали врио губернатора, чтобы продемонстрировать ему проблемы водоснабжения. Шумкова также ждут в нескольких социальных учреждениях района. Вечером запланирована встреча с населением и предпринимателями.

Глава Петуховского района Игорь Арзин и глава Макушинского района Виктор Воротынцев, как ожидается, сегодня получат от врио губернатора «синии папки». Каждый свою.

Для Воротынцева одних лишь вопросов, связанных с проблемами водоснабжения, наберется около десяти. Проблемный темник для руководителей района, помогали формировать и сами жители территорий, которые подписаны на личные аккаунты Шумкова в соцсетях. «Прошу разобраться с ситуацией с водоснабжением в населенных пунктах Чебаки и Братанники в Макушинском районе. 2 года без воды! По существу: в Макушинском районе в селе Чебаки отсутствует питьевое водоснабжение», – один из комментариев. Пользователь под именем Екатерина добавляет: «Вадим Михайлович, ждем вас в Макушино. Больше полугода нет воды в деревнях Журавлевка и Садовод. Постоянные прорывы трубопровода, которые никто не хочет ремонтировать и выделять деньги на ремонт. Пожалуйста, помогите!».

Как сообщал «Новый День», Вадим Шумков меняет формат выездных встреч с мэрами. Теперь врио губернатора не только изучает проблемные вопросы каждой территории самостоятельно: вместе с ним в муниципалитеты выезжают члены областного правительства. Первая поездка в новом формате состоялась 5 июня – делегация во главе с Шумовым посетила Каргапольский район.

Курган, служба информации

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