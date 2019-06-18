Жители курганского села изменили график Шумкова и добились от него невозможного (ФОТО)

Жители села Степное во вторник, 18 июня, смогли обсудить с врио губернатора области Вадимом Шумковым главную проблему муниципалитета – отсутствие водопроводной воды. Незапланированная встреча главы с селянами состоялась в рамках сегодняшнего рабочего визита Шумкова в Макушинский район.

Жители села лично попросили главу региона вмешаться в ситуацию. Они писали комментарии на странице Шумкова во «ВКонтакте», а также направляли обращение на его имя. Текст обращений имеется в распоряжении «Нового Дня».

«Проживаем в Макушинском районе с. Степное. Проблема у нас с водоснабжением поселка. Водой обеспечивает нефтяная станция. Но с сегодняшнего дня воду перекрыли, объяснив это тем, что у населения задолженность по оплате. Куб воды – 104 рубля. Вода не питьевая. Вблизи поселка нет озер. Глава Макушинского района помочь не может. А в поселке проживает около 500 человек, школа, детский сад, ФАП. И как нам жить без воды? Помогите нам», – написали жители Шумкову в марте 2019 года.

В июне было отправлено еще одно обращение: «Мы жители села Степное. И мы бы очень хотели с вами встретиться по поводу острой нехватки воды. Мы уже обращались по этой проблеме в приемную президента, в некоторые инстанции курганской власти, но вопрос до сих пор не решен. Жители нашего села не могут жить без воды. Просим оказать нам помощь».

В графике рабочей поездки Шумкова села Степное не было, однако врио губернатора изменил маршрут, чтобы поговорить с авторами обращений, рассказали в его пресс-службе. Вопрос с водоснабжением села Степное имеет непростую историю, проблема оставалась нерешенной много лет, и обострилась с начала 2019 года.

Как уточнил директор регионального департамента строительства и ЖКХ Анатолий Воробьев, который отправился в Макушинский район вместе с Шумковым, водопроводные сети села эксплуатируются с 1958 года, их износ составляет критичные 80 процентов.

Поставщик воды – МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», с 2017 года банкрот. Чтобы заменить банкрота, было создано МУП «Степное», которое покупало воду у АО «Транснефть-Урал», продавая ее населению по тарифу 104, 52 рубля за кубометр. Но в данный момент и этот поставщик воды находится в стадии ликвидации. В связи с долгами предприятия МУП с 1 июня дозировал воду по графику: один раз в три дня с 9 утра до 18:00. Долги населения за воду незначительные – 25 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора, решение острого вопроса уже найдено. Шумков распорядился, чтобы с сегодняшнего дня люди получали воду на постоянной основе, а не по часам два раза в неделю.

Системным решением проблемы станет замена поставщика. С 1 июля отвечать за водоснабжение села Степное будет ООО «Теплоресурс». Это крупная районная коммунальная компания. «Предварительные переговоры с ООО Теплоресурс» проведены. Компания будет поставлять населению воду по ранее утвержденному тарифу – 104,52 рубля за кубометр и заключит договор с «Транснефтью-Урал». Таким образом мы минимизируем риск развития и повторения проблемы с водоснабжением», – резюмировал Воробьев.

18 июня Вадим Шумков и главы ключевых департаментов областного правительства работают в муниципалитетах. Как уже сообщал «Новый День», сегодня делегация посещает Петуховский и Макушинский районы.

Курган, служба информации

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