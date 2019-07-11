Глава Зауралья Шумков звонит жителям, чтобы узнать их мнение о работе чиновников

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков решил лично звонить людям, чтобы узнать, выполнены ли их просьбы и замечания. О таком революционном методе контроля он рассказал в своем аккаунте в четверг, 11 июля. Г-н Шумков объяснил: такой способ получения информации лучше, чем отчеты чиновников на местах.

В инстаграме глава региона опубликовал несколько разговоров с жителями, до которых ему удалось дозвониться. Как пояснил г-н Шумков, теперь он будет регулярно использовать такую обратную связь, чтобы понять, удовлетворены ли люди той работой, которую проделали чиновники по обращениям. Звонки будут выборочными.

«Взял за правило: в плотном графике находить время и созваниваться с жителями Курганской области на предмет их обращений. Чтобы чиновники не занимались отписками буду выборочно проверять качество выполнения поручений», – объяснил врио губернатора.

Он опубликовал фрагменты разговоров с тремя собеседниками. Тема первой беседы – отсутствие освещения в селе Утятское. Проблему, как выяснилось в ходе звонка, полностью решили.

Второй звонок – в Шадринск. Собеседник на другом конце провода – это мужчина, который просил предоставить территорию для тренировок и соревнований по картингу. «Базу нашли, но остались вопросы по организации площадки. Решим», – озвучил итоги беседы г-н Шумков.

Наконец, третий звонок – в село Степное, где жители страдали без воды. Сельчане просили врио губернатора решить острую проблему. Он приезжал в село лично.

Судя по комментариям под постом Шумкова, жители удволетворены новой формой контроля. Вместе с этим под постом главе региона уже накидали много новых вопросов по разным территориям: дороги, восстановление после урагана и другое.

Курган, служба информации

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