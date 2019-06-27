В Курганской области в 2021 году может появиться полигон для опасных отходов

В среду, 26 июня, Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который вводит понятие федерального оператора по обращению с отходами 1 и 2 класса опасности. Единым оператором станет ФГУП «РосРАО» (Росатом). Именно это предприятие будет отвечать за утилизацию опасных отходов. В список будущих полигонов «РосРАО» может попасть Курганская область, в которую оператор готов вложить 5 млрд рублей.

Как сообщил «Новому Дню» глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, в перспективе структура Росатома планирует создать в стране несколько комплексов обезвреживания опасных отходов. Часть из них будут обустроены на базе имеющихся объектов по уничтожению химического оружия. Помимо этого запланировано строительство трех новых площадок.

Как уточнил Бурматов, непосредственно в законопроекте не расписаны точки дислокации комплексов. «Законопроект не определяет места расположения комплексов, их объемы и мощность. Проработкой этого вопроса будет заниматься единый федеральный оператор», – говорит депутат Госдумы.

Между тем, документ по созданию инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами первого и второго классов опасности, уже проработан федеральными ведомствами. Проект рассчитан на 2019-2024 годы, один из его пунктов – создание межрегионального производственно-технического комплекса на базе полигона «Щучье» Курганской области.

Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе «РосРАО». Будущий федеральный оператор, который получит такой статус после принятия закона, действительно имеет планы на Курганскую область, но пока не определился с «общим подходом».

Уже в этом году федеральная структура планирует начать работу по проектированию курганского комплекса. 2021 год, если будут пройдены все процедуры и экспертизы, значится периодом, когда начнутся работы по перепрофилированию щучанского завода по уничтожению химоружия. Предполагаемый объем инвестиций – 5 млрд рублей. Какой вид отходов, и в каком объеме – эти и другие вопросы пока находятся в стадии изучения и обсуждения.

«Параллельно, с нулевой стадии, мы начнем работу с общественностью, с обсуждения данного проекта», – заверили в «РосРАО».

И это важный момент: вопрос – появится в Зауралье площадка по переработке опасных отходов или нет – будет вынесен на публичные слушания. «Создание комплексов просто не возможно без данной процедуры», – уточнил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Первый заместитель главы Щучанского района Владимир Милица подтвердил «Новому Дню»: он слышал о том, что полигоном «Щучье» заинтересовалось РОС РАО. «Но никаких официальных сообщений или предложений по данному вопросу на сегодняшний момент не поступало», – заявил Владимир Милица.

Депутаты курганской облдумы от Щучанского района пока не готовы высказывать свое мнение. Владимир Левитский заявил, что ничего не знает о планах по переоборудованию щучанского завода и вообще не готов это обсуждать: «Я не химик, и не специалист, мой комментарий будет не профессиональным». До областного депутат Игоря Меньшикова доходили слухи о планах Росатома, но народный избранник пока не в теме.

Планы российского правительства создать систему обращения с опасными отходами оценил парламентарий Бурматов. Ежегодно в России образуется 350 тыс. тонн опасных отходов первого и второго класса опасности. По имеющейся экспертной оценке, всего 2-3 процента от этого объема отходов идет на обезвреживание, переработку и утилизацию.

Щучанский завод по уничтожению химоружия, открывшийся в 2009 году, стал площадкой по уничтожению 5,4 тыс. тонн фосфорорганических отравляющих веществ. Это 13,6 процентов российских запасов химического оружия. В 2015 году уничтожение оружия было завершено (артиллерийские химические боеприпасы). Сейчас на заводе ведутся работы по ликвидации собственной деятельности.

К первому классу относятся вещества высокой опасности, например, полоний, бензапирен, фтороводород, соли свинца, таллий и т.д. После их воздействия экологическая система нарушается в наибольшей степени, при этом период восстановления отсутствует. На практике такие отходы могут представлять собой трансформаторы, конденсаторы, креозол, ртутные термометры, асбестовую пыль, отходы солей мышьяка и проч.

Ко второму классу опасности принадлежат литий, фенол, хлороформ, серная кислота, формальдегид, сурьма, мышьяк и другие вещества. На практике это могут быть аккумуляторы, автопокрышки, масла, щелочи, кислоты, гальванические элементы, остатки рафинирования нефтесодержащих отходов, свинцовые опилки, кислые смолы.

Курган. Другие новости 27.06.19

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