Росатом рассказал о создании в Зауралье завода по переработке особо опасных отходов

Недавно созданный федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности – предприятие «РосРАО» (входит в состав «Росатома»), озвучил сроки запуска комплексов по переработке особо опасных отходов. Данный вопрос обсуждался 3 октября в госкорпорации «Росатом», где прошло заседание Общественного совета.

«В данный момент ведется параллельная работа по ликвидации деятельности объектов по уничтожению химического оружия и передаче данных объектов госкорпорации «Росатом». К 2023 году объекты будут полностью переданы», – заявил директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов.

Как подробно сообщал «Новый День», одной из площадок «РосРАО» по переработке особо опасных отходов станет Курганская область. Федеральный оператор намерен задействовать Щучанский завод по уничтожению химоружия.

Всего «РосРАО» получает четыре площадки. И помимо Зауралья базой по переработке и утилизации отходов I и II классов опасности станут Кировская, Саратовская области и Удмуртская Республика.

Как сообщили участники Общественного совета, «в рамках общественного контроля ФГУП «РосРАО» проведена серия публичных мероприятий в регионах реализации проекта, была организована телефонная линия, созданы рабочие группы при Общественных палатах Кировской, Саратовской областей, Удмуртской Республики».

В перечисленных регионах, где население митингует против планов «Росатома», уже также открыты и работают общественные приемные. В Курганской области работа с общественностью пока не ведется.

Как заявили 4 октября в пресс-службе «РосРАО», планы по созданию общественной приемной в Зауралье у структуры «Росатома» есть. Вероятно, диалог с населением будет организован в 2020 году.

«2019-2020 годы – это проектирование межрегионального высокотехнологичного комплекса на базе полигона «Щучье» и прохождение экспертиз. 2021 год – начало строительство. К 2023 году строительство планируем завершить», – заявили «Новому Дню» в пресс-службе «РосРАО».

Как подчеркнул первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков, на создаваемых производствах по переработке особо опасных отходов «будут внедрены технологии, отвечающие самым жестким современным требованиям, но при этом апробированные и неоднократно подтвердившие свою безопасность и эффективность».

Курган, служба информации

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