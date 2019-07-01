Курганские чиновники отчитались о госдолге Зауралья за первое полугодие

По итогам первого полугодия 2019 года сумма долга Курганской области не увеличилась и по-прежнему составляет 16,586 млрд рублей. Данные о структуре госдолга региона 1 июля 2019 года обновило финуправление Зауралья.

Структура долговых обязательств так же не изменилась. Более 5,3 млрд рублей – деньги, выделенные области в долг из бюджетной системы РФ. Банкам правительство области должно вернуть 11, 229 млрд рублей. Срок погашения четырех их 23 банковских кредитов наступает в 2019 году, сумма госдолга совокупно сократится на 2 млрд рублей. Деньги привлекались под процентную ставку 8,86 процентов годовых.

В июне Курганские власти объявили о намерении увеличить кредиторскую задолженность Зауралья на 5 млрд рублей. Как прокомментировал тогда «Новому Дню» начальник регионального финуправления Константин Ермаков, заемные средства нужны для погашения ранее полученных кредитов. «Сроки погашения наступили. Новые кредиты к тому же планируются под меньший процент, что снизит расходы на обслуживание государственного долга», – уточнил Ермаков.

Последний раз заемные средства в банке Зауралье получало в конце 2018 года. Самым «урожайным» на кредиты стал 2017 год, когда регион оформил сразу 11 кредитов. В основном, срок их погашения придется на 2020 год.

Курган, служба информации

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