Курганцев начали кусать энцефалитные клещи

В Курганской области по данным на 1 июля 2019 года диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвержден у семерых взрослых и троих детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Все, у кого был подтвержден укус энцефалитного клеща, не были привиты. Еще 11 человек, включая одного ребенка, заболели боррелиозом.

По данным исследований (были проверены 770 клещей), в области 1,3 процента клещей оказались носителями вирусного энцефалита.

Как уточняют в региональном ведомстве, к медикам по поводу укусов клещей на сегодняшний день обратились 3216 человек, включая 765 детей. Показатели заболеваемости и обращаемости не превышают среднемноголетних значений.

Курган, служба информации

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