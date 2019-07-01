Омбудсмен Москалькова попросила поддержать курганца Шалютина

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на своей страничке в Instagram прокомментировала скорое назначение профессора Бориса Шалютина на должность уполномоченного по правам человека в Курганской области.

«Вместе с кандидатом на должность … Борисом Соломоновичем Шалютиным обсудили актуальные вопросы, связанные с обеспечением прав человека в регионе. Поддерживаю кандидатуру Бориса Соломоновича на пост регионального уполномоченного и выражаю надежду, что институту государственной защиты прав человека будут оказаны достойная поддержка и внимание со стороны органов власти Курганской области», – написала Москалькова.

Официально назначение Шалютина курганским омбудсменом еще не состоялось. Его кандидатуру должны утвердить депутаты областной думы Зауралья.

59-летний Борис Шалютин – доктор философских наук, профессор Курганского государственного университета, лидер курганских справедливороссов. Курганцам он хорошо знаком по громкой истории «уволенного профессора». В 2016 году Шалютина уволили из университета за прогулы, в 2017 году через суд Шалютин доказал свою невиновность и был восстановлен в должности заведующего кафедрой философии КГУ.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 01.07.19

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