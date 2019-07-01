В Кургане перестали дорожать квартиры в новостройках, «вторичка» ушла в минус

Аналитики портала «Мир квартир» оценили общероссийские тренды на рынке недвижимости по итогам первого полугодия 2019 года. В двух рейтингах, посвященных «первичке» и «вторичке», Курган занял особое место.

За первое полугодие 2019 года стоимость квадратного метра на первичном рынке в России в среднем выросла на девять процентов. В некоторых городах с населением более 300 тыс. человек зафиксировано небывалое подорожание – от 16 до 20 процентов.

Курган же попал в немногочисленную группу городов, где был заметен самый-самый слабый рост цен на квадратные метры – плюс 1,7 процентов. Стоимость одного квадрата в курганской новостройке на сегодня в среднем составляет 43,2 тыс. рублей. С такой ценой Зауралье «скатилось» в последнюю двадцатку рейтинга российских городов.

На увеличение спроса в регионе не повлияла даже общероссийская паника на рынке недвижимости, связанная с введением в 2019 году эскроу-счетов: с 1 июля застройщики больше не могут брать деньги дольщиков для строительства. Теперь компаниям придется использовать либо собственные средства, либо банковские кредиты. Аналитики прогнозировали, что из-за нововведения квадратные метры подорожают минимум на 20 процентов.

На фоне введения эскроу-счетов, отмечают аналитики портала «Мир квартир», в текущем году заметно подорожали квартиры на вторичном рынке – в среднем плюс 4,3 процента. И только четыре российских города продемонстрировали отрицательную динамику. Среди них Курган, где «вторичка» подешевела на 0,4 процента.

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года в Кургане было сдано 65 тыс. кв.м. жилых помещений. Это меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было построено 88 тыс. квадратов.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 01.07.19

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