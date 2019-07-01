В Кургане во время погони перевернулась машина с подростками

В Кургане наряд ГИБДД преследовал подозрительную машину. Во время погони автомобиль перевернулся. В нем находились дети. Об этом «Новому Дню» 1 июля сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП с участием несовершеннолетних произошло ночью. В 3:30 на пр. Конституции, 25 наряд ДПС попытался остановить жигули десятой модели. Водитель не подчинился требованию, прибавил скорость и попытался скрыться. Во время погони на 12 км трассы в сторону города Куртамыш «десятка» вылетела с дороги и несколько раз перевернулась.

За рулем машины находился водитель, которому только через месяц исполнится 18 лет. Автотранспорт ему не принадлежит. Вместе с ним в ночной гонке участвовали еще пять человек, трое из которых несовершеннолетние. Это девушка и юноши 2003 года рождения.

После аварии водитель-ребенок убежал с места ДТП. Его личность установлена, но автоинспекторы с ним пока не пообщались: он скрывается.

Машина серьезно пострадала, травмы различной степени тяжести получили и пассажиры переполненного автомобиля. Так, девушку 2001 года рождения медики госпитализировали горбольницу №2. Подростки были доставлены в детскую областную больницу им. Красного креста. К счастью, обошлось без серьезных увечий, пострадавшие находились в сознании и помощь реаниматологов им не потребовалась.

В областном управлении ГИБДД пока не могут ответить на вопрос: была ли угнала машина. На текущий момент никто не заявлял об угоне транспортного средства.

Курган, служба информации

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