Бесплатная земля: правительство Зауралья определилось, кому и как раздавать участки

В Курганской области принято сразу несколько беспрецедентных инициатив, позволяющих жителям области бесплатно или по льготной цене получить земельные участки. Механизм и условия распределения земли под ИЖС, фермерство и подсобные хозяйства были озвучены накануне курганским правительством.

Как сообщила директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Лариса Галченко, право на бесплатные участки под ИЖС и подсобное хозяйство получили пять льготных категорий граждан. Это люди, потерявшие единственное жилье из-за ЧС или пожара; переселенцы из-за рубежа; молодые семьи (возраст одного из супругов до 35 лет) и жители села, а также члены казачьих обществ.

Всем этим гражданам область готова без торгов и бесплатно предоставить в аренду от 4 до 20 соток земли.

Как уточнила глава регионального депимущества Лариса Галченко, в последствии земля может перейти в собственность, но для этого придется успеть построить дом за три года, либо в семье должен родиться ребенок. В ином случае выделенные гектары придется выкупать у области, но с дисконтом.

«Если условия не будут выполнены, то эту землю можно будет выкупить за 50% кадастровой собственности или арендовать на 20 лет», – резюмировала Галченко, объясняя правила предоставления земли под ИЖС.

На сегодняшний день территориально получить землю можно в любом из муниципалитетов региона за исключением Кургана и Шадринска, Кетовского и Лесниковского сельсоветов Кетовского района.

Что касается выделения земли под личные подсобные хозяйства, то механизм их распределения в целом уже понятен. Заявки принимаются от всех желающих, торги не проводятся, люди могут претендовать на участок площадью от 0,9 га до 1 га. Пока, правда, окончательно не сформирован перечень населенных пунктов, где жители Зауралья могут получить «курганский гектар».

Немного сложнее выглядит процедура распределения земли под фермерские хозяйства. Здесь не обойтись без регистрации ИП, бизнес-плана и наемных работников.

«Кроме того, на землю в приграничных районах области (Звериноголовском, Куртамышском, Макушинском, Петуховском, Половинском, Притобольном и Целинном) смогут претендовать КФХ, если их глава зарегистрирован как ИП в Курганской области и является членом казачьего общества региона», – говорит глава депимущества.

В Кетовском, Каргапольском и Щучанском районах максимальный размер этого участка ограничен 10 га, на территории остальных районов максимум составит 100 га.

Напомним, «земельную реформу» Зауралью в мае 2019 года анонсировал врио губернатора Вадим Шумков. Об идее раздавать курганцам землю бесплатно он рассказал в соцсетях. Как сообщал «Новый День», данная инициатива Шумкова, в том числе, повлияла на его позиции в свежем рейтинге губернаторов, где глава региона занял 58 строчку, поднявшись сразу на 16 пунктов.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 01.07.19

В Кургане во время погони перевернулась машина с подростками. / В Кургане перестали дорожать квартиры в новостройках, «вторичка» ушла в минус. / Омбудсмен Москалькова попросила поддержать курганца Шалютина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»