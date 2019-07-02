Известному курганцу подарили котика, с чем его поздравили десятки тысяч человек (ФОТО)

Композитор, продюсер, наставник шоу «Голос. Дети» Максим Фадеев поделился с поклонниками радостью. В своем аккаунте в Instagram урожденный курганец сообщил, что ему подарили котенка.

«Мне подарили этого котенка! Я в шоке, какой он красивый!», – написал Макс Фадеев под фотографией своего питомца.

За несколько часов пост Фадеева набрал почти 70 тысяч лайков и более 1600 комментариев. Поклонники музыканта отметили, что котенок похож на хозяина и попросили выкладывать фото животного почаще – «хочется посмотреть, каким он будет».

На аккаунт Фадеева в Instagram подписаны 2,3 млн человек. Уроженец Кургана, успевший в молодости посотрудничать с курганской филармонией, вывел на эстраду много звезд. Один из самых известных проектов Фадеева – группа «Серебро».

Курган, служба информации

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