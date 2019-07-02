В Кургане будут судить силовика, который изуродовал посетителя ночного клуба

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника МО МВД России «Шумихинский».

29-летнему полицейскому предъявлено обвинение по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица).

В марте 2018 года в одном из ночных заведений города Шумиха произошла драка. Полицейский пришел в клуб отдохнуть, но вместо этого сломал челюсть молодому человеку 1997 года рождения.

«Полученный перелом челюсти привел к деформации лица. Данные последствия перелома нижней челюсти являются неизгладимыми и могут быть устранены только с помощью оперативного вмешательства» – уточнили в СУ СКР по Курганской области.

Представитель полиции уже уволен из органов «по дискредитирующим основаниям».

Курган, служба информации

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