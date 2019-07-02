Курганцы обошли Тюмень и Югру и привезли с молодежного форума миллион рублей

Молодые жители Зауралья, победившие на форуме «Утро-2019» в Тюмени, смогли получить гранты на реализацию десяти своих социальных проектов. Общая сумма, которую выделят на инициативы курганцев – 1млн 140 тысяч рублей.

Победителей поздравил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Он встретился с ними в городской библиотеке Кургана, где за чашкой чая расспросил о проектах.

По словам участников встречи, особенно Шумкова заинтересовал проект Ольги Писаревских «Настольная игра «Путь декабристов». В процессе игры пользователи смогут лучше узнать историю родного края и познакомятся с биографией тринадцати декабристов, проживавших в Кургане. Вместе с ними игроки пройдут путь от поступления в училище колонновожатых до амнистии декабристов в 1856 году.

Кроме этого, глава Зауралья поручил оказать поддержку Анастасии Ужгиной, которая придумала проект «Цвета Радуги». Речь идет о творческих инклюзивных курсах для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект длится семь месяцев (в соответствии с 7 цветами радуги), каждый из которых посвящен определенной творческой тематике. Завершается проект общим отчетным концертом.

Напомним, в 2019 году форум прошел в две смены: с 20 по 25 июня и с 25 по 30 июня в Тюмени. Участники форума – уральская молодежь от 18 до 35 лет. В 2019 году тема форума называлась «Креативный капитал». Чемпионом стала Челябинская область – местная молодежь получила поддержку 29 проектов. На втором месте – Ямал, на третьем – Свердловская область, на четвертом – Зауралье.

Курган, служба информации

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