Сжигала из мести: курганские полицейские закончили дело серийной поджигательницы

В Курганской области закончено расследование уголовного дела, фигурантом которого стала 31-летняя пироманка. На ее счету семь поджогов – женщина не щадила ни дома, ни постройки для домашнего скота.

Местом преступления стал Петуховский район, село Большое Приютное. Осенью 2018 года в селе произошла серия пожаров. Как оказалось, все это устраивала нигде не работающая селянка. Она была поймана во время очередной попытки сжечь чужой сарай.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном УМВД, поджигательница объяснила следователям, зачем она это делала. Причина – конфликты с односельчанами.

«От ее противоправных действий пострадали дома, надворные постройки и погиб скот. В общей сложности обвиняемая причинила материальный ущерб односельчанам на сумму почти полтора миллиона рублей», – дополнили в полицейском главке.

Серия экспертиз, включая пожаротехническую и экспертизу-ДНК, доказали вину женщины. За умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога ее будут судить по ч. 2 ст. 112 УК РФ. Данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. На время следствия у селянки отобрали спички: в отношении нее был применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Курган, служба информации

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