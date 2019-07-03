В Кургане женщина гуляла по козырьку балкона и упала (ВИДЕО)

В Кургане 3 июля женщина упала с третьего этажа многоквартирного дома. Перед этим она несколько минут гуляла по козырьку балкона. Затем оттолкнулась от стены и прыгнула спиной назад на газон.

Находившийся внизу мужчина успел подхватить девушку. Очевидцы сняли видео падения и выложили социальную сеть «ВКонтакте». Ролик набрал более 47 тысяч просмотров.

О состоянии женщины известно, что она получила травму ноги и была госпитализирована. В УМВД по Курганской области «Новому Дню» сказали, что перед падением пострадавшая находилась в запертой квартире. По предварительным данным, она была нетрезва и таким способом решила выбраться из дома на улицу.

Один из пользователей соцсетей опознал горожанку, назвал ее имя и возраст. Предположительно, речь идет о 29-летней жительнице города. «Была невменяемая», – уточнил подписчик паблика.

Курган, служба информации

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