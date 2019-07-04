В Кургане водитель Lexus устроил массовое ДТП и погиб

В Кургане вечером 3 июля произошло ДТП с участием трех машин. Один человек погиб. Среди пострадавших ребенок 2011 года рождения. Об этом «Новому Дню» сообщили в региональной автоинспекции.

Авария произошла около 22 часов на 5-ом километре шоссе им. Тюнина. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель автомобиля Lexus (мужчина 1957 года рождения).

Он ехал по шоссе со стороны ул. Свободы в сторону поселка Увал, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой иномаркой – Chevrolet Cruze. Удар был такой силы, что «Шевроле» отбросило на попутный ВАЗ-21099.

В отечественном автомобиле на заднем сидении находился ребенок 2011 год рождения. Он получил травмы, но, как уточняет автоинспекция, госпитализация не потребовалась. А вот водитель Lexus скончался на месте происшествия.

Курган, служба информации

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