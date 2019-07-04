В Зауралье в детском садике на детей обрушился потолок

В среду, 3 июля, в Юргамышском районе произошло ЧП в детском садике «Улыбка». Как сообщают районная администрация и региональный следком, в одной из групп на детей обрушился «отделочный слой потолочного перекрытия». Один ребенок пострадал. Начата доследственная проверка.

«На одного из детей попали фрагменты обрушившейся штукатурки. Ребенок был госпитализирован в больницу с ушибом и ссадинами головы, ему назначено амбулаторное лечение. В ходе проверки органами следствия будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, в обязанности которых входят вопросы контроля за ремонтом объектов детских образовательных учреждений», – сообщает региональный следком.

Более сглаженную версию ЧП изложила администрация Юргамышского района. Местные власти подтверждают, что в саду «Улыбка» во время сончаса на детей из группы «Рябинка» посыпалась штукатурка.

«Одному из детей нанесен легкий вред здоровью. Ребенку оказана первая медицинская помощь, в настоящее время он находится дома в семье, так как госпитализация не обязательна», – версия районной администрации.

С 4 июля детский сад «Улыбка» закрыт «до выяснения причин произошедшего». В дошкольном учреждении работает следственная группа.

Курган, Юргамышский район, служба информации

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