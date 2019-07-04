В Зауралье глава города оштрафован за нежелание общаться с людьми

Глава Катайска Сабиржан Мусалямов оштрафован курганской прокуратурой за нарушение порядка рассмотрения жалоб от местных жителей. Об этом 4 июля сообщила облпрокуратура.

На главу города пожаловался житель Катайска, направивший в мэрию вопрос о внесении изменений в Генплан города. Факт отправки обращения гражданина зафиксирован, а вот ответ из городской администрации так и не поступил.

«Ответ заявителю по адресу электронной почты направлен не был, помимо этого, поставленный жителем города вопрос не разрешен», – уточняет прокуратура Курганской области. В отношении главы Катайска было возбуждено дело об административном правонарушении, Мусалямову придется заплатить штраф 5 тыс. рублей.

Административный протокол ускорил работу городской администрации – ответ на свой вопрос заявитель в итоге получил.

Экс-председатель Катайской городской думы Сабиржан Мусалямов был избран главой Катайска 4 февраля 2019 года.

Курган, Катайск, служба информации

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