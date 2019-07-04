Опальный чиновник из курганского правительства нашел работу в гордуме

Главой аппарата курганского городской думы назначен Михаил Герштанский. Информация о его назначении размещена на сайте мэрии Кургана в четверг, 4 июля.

40-летний Михаил Герштанский родился в Кургане. Получил юридическое образование в Екатеринбурге. В его послужном списке работа юристом в департаменте государственного имущества и промышленной политики Курганской области. Затем в областном департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики занимал пост начальника отдела правового обеспечения.

С 2016 года по март 2019 года Михаил Герштанский замещал должность директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

По данным «Нового Дня», врио губернатора Зауралья Вадим Шумков не удерживал Герштанского, так как нового главу региона не устраивали результаты работы департамента. Именно в бытность Герштанского практически до стадии банкротства доработались ключевые курганские госпредприятия, в состав учредителей которых входит областное правительство. В том числе, главная здравница региона – «Курорты Зауралья», сейчас предприятие находится в бедственном положении.

Герштанского на посту главы регионального департамента имущественных и земельных отношений в марте 2019 года сменила Лариса Галченко.

Курган, служба информации

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