В Зауралье продают регионального оператора системы ГЛОНАСС

Правительство Курганской области готово начать оценку пакета акций АО «Региональный навигационно-информационный центр Курганской области» (РНИЦ). На сайте госзакупок размещена информация о выборе оценщика.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель курганского РНИЦ Антон Ведерников, правительство, как один из акционеров общества, оценивает стоимость пакета акций перед приватизацией.

РНИЦ Курганской области был включен в план приватизации государственного имущества еще в 2018 году. Непосредственно сама процедура продажи запланирована на 2019 год.

Доля правительства Зауралья в РНИЦ – 49 процентов. Это 18,303 акций стоимостью 18,3 млн рублей. Уставный капитал АО «Региональный навигационно-информационный центр Курганской области» составляет 37,3 млн рублей.

Региональный РНИЦ главным образом оказывает услуги автотранспортным предприятиям, следит за передвижениями школьных автобусов, фиксирует работу дорожных служб. Компания не публикует финансовые отчеты о своей деятельности. Как уточнил Ведерников, «акционерное общество по итогам 2018 года показало убытки». Сумму руководитель РНИЦ не уточнил. На конец 2017 года организация имела чистый убыток в размере 6,5 млн рублей.

Курган, служба информации

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