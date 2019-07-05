Курганский избирком прекращает прием документов от кандидатов в губернаторы

В пятницу, 5 июля, ровно в 16:00 курганский избирком прекратит прием заявлений от кандидатов в губернаторы Зауралья. Как сообщили «Новому Дню» в областной избирательной комиссии, с 6 июля комиссия ждет кандидатов для прохождения процедуры регистрации. Она продлится до 15 июля.

В списке кандидатов по-прежнему четыре человека. Если в последний момент о своем намерении баллотироваться не заявит кто-то еще, то избиркому предстоит проверить и принять решение о регистрации врио губернатора Вадима Шумкова, представителя КПРФ Якова Сидорова, члена партии ЛДПР Юрия Ярушина и справедливороса Татьяны Майборода.

Вадим Шумков был назначен врио губернатора Курганской области 2 октября 2018 года. На выборы глава региона идет как самовыдвиженец. О том, что в выборной кампании будет опираться исключительно на жителей области, Шумков впервые заявил 12 июня. 13 июня он стал первым, кто подал документы в избирком. Кандидату-самовыдвиженцу необходимо пройти муниципальный фильтр, это не менее 184 одобрительных подписей депутатов и глав муниципалитетов Зауралья. Также Шумков должен предоставить не менее 3520 подписей избирателей.

От сбора подписей избирателей освобождены все остальные кандидаты, так как на выборы они были выдвинуты политическими партиями. Партийцы должны лишь предоставить документы о прохождении муниципального фильтра.

Директор института экономики и права Курганского университета Татьяна Майборода, выдвинутая от партии «Справедливая Россия», единственная женщина кандидат. Ее кандидатуру курганские справедливороссы утвердили 22 июня на областной конференции партии.

Действующий депутат областной думы и несостоявшийся депутат Госдумы (баллотировался в 2016 году) Юрий Ярушин (ЛДПР) заявил о том, что его кандидатура утверждена Владимиром Жириновским, 17 июня.

Не затягивали с выдвижением своего кандидата и коммунисты. 18 июня по итогам внутрипартийной конференции было решено отправить на выборы губернатора действующего депутата гордумы, члена партии КПРФ Якова Сидорова.

Губернаторские выборы в Зауралье назначены на 8 сентября 2019 года.

Курган, служба информации

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