В Кургане из окна на пятом этаже выпала старушка

В Кургане из окна многоэтажного дома выпала 78-летняя женщина. Тело было обнаружено в одном из дворов Заозерного микрорайона утром 5 июля.

Следственный комитет уже начал проверку. «Обнаружено тело женщины без признаков жизни с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительным данным, женщина выпала с пятого этажа», – уточнили в СУ СКР по Курганской области. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Курган, служба информации

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