В Кургане массовое ДТП, водители не соблюдали дистанцию

В Кургане в пятницу, 5 июля, на шоссе Тюнина произошло массовое ДТП. Как сообщили «Новому Дню» в курганской автоинспекции, столкнулись пять машин.

ДТП произошло около 16 часов – автомобили выстроились «паровозиком». «Массовая авария произошла из-за несоблюдения дистанции», – уточнили в региональной ГИБДД. Пострадавших нет. Оформление ДТП еще продолжается.

Курган, служба информации

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