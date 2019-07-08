В Курган прилетели министры Новак и Якушев

В понедельник, 8 июля, в Кургане пройдет совещание с участием двух федеральных министров – главы Минэнерго Александра Новака и министра строительства Владимира Якушева. Как сообщили «Новому Дню» в правительстве региона, речь на совещании пойдет о подготовке Уральского федерального округа к предстоящему отопительному сезону.

Представители Минэнерго проводят подобные совещания в рамках УрФО ежегодно. В этот раз площадкой для отчета уральцев перед министром стал Курган.

В столицу Зауралья сегодня также прибудут профильные заместители уральских губернаторов, представители энергетических компаний УрФО.

Курган, служба информации

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