В Зауралье утонули двое детей: ушли на пляж без взрослых

В Курганской области при купании погибли два подростка. В обоих случаях дети отправились на пляж без сопровождения взрослых, – сообщили в СУ СК РФ по Курганской области.

Первый инцидент произошел 5 июля в Кургане – в реке Тобол на пляже «Бабьи пески» во время купания утонул 16-летний юноша. На следующий день, 6 июля, трагедия повторилась в Далматово, где в реке Исеть утонул 11-летний мальчик. Дети находились на пляже без взрослых – пошли купаться с друзьями.

С начала летних каникул в Зауралье произошло три трагедии на воде. Печальную статистику следователи ведут с середины июня, когда в поселке Стеклозавод Белозерского района утонула 7-летняя девочка. Она каталась на велосипеде и, не удержав равновесия, упала с обрыва в реку.

Региональный следком выступил с официальным обращением ко всем родителям: ведомство просит не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра.

«Не позволяйте детям купаться в водоёмах без надлежащего надзора со стороны взрослых, исключите возможность купания детей в местах, не предназначенных для купания. Обеспечьте своих детей необходимыми вспомогательными плавательными средствами. Не упускайте из виду ребенка любого возраста, находящегося на воде, даже если купание происходит в ванной, и даже если вы просто находитесь неподалеку от любого водоема», – призывает СУ СК РФ по Курганской области.

Курган, служба информации

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