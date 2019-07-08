Шумков сообщил федеральному чиновнику о проблемах водоснабжения Кургана

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в понедельник, 8 июля, в своем личном аккаунте в Instagram сообщил о встрече с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Максимом Егоровым. Глава региона уведомил замминистра о предстоящей модернизации системы водоснабжения.

«Встретились с замминистра строительства и ЖКХ Максимом Егоровым. Обсуждали проблемные вопросы модернизации сетей водоснабжения и канализования в Кургане. Мы уже проектируем, а в следующем году начинаем модернизацию водозаборов и магистральной трубы. Теперь с коллегами договариваемся по вариантам проведения модернизации водораздачи и канализации», – написал Шумков.

Главный поставщик воды в столице Зауралья – «Водный союз». Компания отвечает за подготовку питьевой воды, ее поставку потребителям, отвод и очищение сточных вод, а также эксплуатирует водопроводные, канализационные сети областной столицы. В пресс-службе «Водного союза» не смогли оперативно предоставить комментарий, связанный с заявлением Вадима Шумкова, и попросили прислать письменный запрос.

28 июня во время визита в Курган министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина обсуждался вопрос о реализации нескольких «водных» проектов региона. В их числе проект по реабилитации Курганского водохранилища – это единственный поверхностный источник питьевого водоснабжения областного центра.

Речь идет о необходимости работ по удалению из русла донных отложений, а также спасении водохранилища от сброса неочищенных сточных вод. Экологическая реабилитация водохранилища начнется в 2022 году. До 2024 года в проект будет вложено порядка 180 млн рублей, из них 100 млн рублей – деньги федерального бюджета, остальное добавит область.

Как сообщал «Новый День», сегодня в регион прибудут еще два федеральных министра. В эти минуты в аэропорту Кургана ждут спецборт, на котором в Зауралье прилетят глава Минэнерго Александр Новак и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Чиновники планируют провести совещание, посвященное готовности УрФО к предстоящему отопительному сезону.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 08.07.19

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