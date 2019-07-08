В Кургане со второй попытки нашли подрядчика для самой «убитой» дороги

В Кургане со второй попытки состоялся аукцион на строительство дороги по ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Мостостроителей). Самую «убитую» магистраль в Заозерном будет строить «дочка» правительства Курганской области. Итоги торгов «Новому Дню» в понедельник, 8 июля, сообщили в управлении капитального строительства Кургана (УКС).

Итоги аукциона были подведены несколько минут назад. По информации курганского УКС, участниками закупки стали две конкурирующие дорожные компании – АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» и АО «Варгашинское ДРСП». Учредителями обеих компаний является департамент имущественных и земельных отношений Курганской области.

Контракт на строительство дороги ул. Мальцева получило АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой». Как уже сообщал «Новый День», с момента первого аукциона сумма работ увеличилась почти на 10 млн рублей –

с 96,5 млн до 106, 9 млн рублей. Заказчик аукциона – городское управление капитального строительства (УКС). До конца ноября на ул. Мальцева должен появиться асфальт и новые инженерные сети.

«Новый День» уже сообщал, что в конце мая аукцион по строительству дороги был признан несостоявшимся. Тогда единственная компания, заявившаяся на торги – ООО «СМК «Артель», не вписалась в требования к подрядчику. Теперь спасать объект будет подконтрольное курганским властям дорожно-строительное предприятие.

Строительство дороги по ул. Мальцева – это важный для Кургана объект.

В 2018 году региональная прокуратура пришла к выводу, что на проезжем полотне в густонаселенном микрорайоне нет асфальта и «имеются дефекты, параметры которых превышают предельно допустимые размеры».

Курган, служба информации

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