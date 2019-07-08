В Зауралье перевыполнили план по сбору подписей для Шумкова и посвятили ему песню

В понедельник, 8 июля, сопредседатели штаба Вадима Шумкова подвели итоги сбора подписей в его поддержку. За кандидата-самовыдвиженца Шумкова голосов отдано в семь раз больше нормы.

Как сообщили сопредседатели штаба Шумкова Валерий Яхонтов и Ольга Баланчук, сбор подписей проводился с 21 июня по 5 июля. За это время было собрано 24,5 тыс. подписей вместо минимально необходимых 3521.

«Очень хорошо реагировали люди, сами подходили, подписывались, наказы передавали. Один мужчина даже спел свой наказ: «Если тебе губернатор имя, имя крепи делами своими», – рассказал Валерий Яхонтов.

Ольга Баланчук уточнила, что только в первые два дня сбора подписей Вадима Шумкова поддержали свыше 5 тысяч жителей региона.

Прошел кандидат в губернаторы Зауралья Вадим Шумков и муниципальный фильтр. Поддержку ему оказали 246 глав и депутатов муниципальных образований региона. Все подписи были собраны в присутствии соответствующих депутатов и глав, и удостоверены нотариально.

Врио губернатора Вадим Шумков, идущий на выборы самовыдвиженцем, стал первым, кто выдвинул свою кандидатуру на предстоящие губернаторские выборы. Он посетил избирком 13 июня. Уже 14 июня был открыт избирательный счет и из фонда кандидата оплачены подписные листы.

Сбор подписей необходим только для кандидатов самовыдвиженцев. Для регистрации кандидата в избирательную комиссию необходимо предоставить не менее 3521 подписей, максимально – 3873.

Как уточняют в штабе Шумкова, было заказано 5000 бланков из расчета 25 000 подписей с учетом возможной выбраковки на стадии внутренней проверки и высокого запроса на поддержку кандидата со стороны граждан.

Сбор подписей стартовал 21 июня. Организовать сбор через серию пикетов и поквартирного обхода вызвались молодежные волонтеры. Как сообщал «Новый День», в пятницу, 5 июля, ровно в 16:00 курганский избирком прекратил прием заявлений от кандидатов в губернаторы Зауралья.

В окончательном списке кандидатов четыре человека. С 6 июля началась регистрация кандидатов и проверка их документов. Избиркому предстоит проверить и принять решение о регистрации врио губернатора Вадима Шумкова, представителя КПРФ Якова Сидорова, члена партии ЛДПР Юрия Ярушина и справедливоросса Татьяны Майборода.

Все партийные кандидаты освобождены от сбора подписей избирателей, им необходимо пройти лишь муниципальный фильтр. Это не менее 184 одобрительных подписей депутатов и глав муниципалитетов Зауралья.

Выборы губернатора Курганской области состоятся 8 сентября 2019 года.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 08.07.19

В Кургане со второй попытки нашли подрядчика для самой «убитой» дороги. / Шумков сообщил федеральному чиновнику о проблемах водоснабжения Кургана. / В Зауралье утонули двое детей: ушли на пляж без взрослых. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»