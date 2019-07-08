Министр Новак обсудил с Шумковым энерготарифы Зауралья

Минэнерго России займется вопросом снижения тарифов на электроэнергию в Зауралье, которые, как известно, самые высокие в УрФО. Как сообщил 8 июля в Кургане министр Александр Новак, достигнуты предварительные договоренности по оптимизации расходов энергоснабжающих компаний.

«Что касается Курганской области, мы только что с врио губернатора обсуждали проблемы, связанные с тарифообразованием, с ценой на электроэнергию для конечных потребителей. Была уже проделана предварительная работа по оптимизации расходов электросетевых компаний, по снижению нагрузки на потребителей в части населения и приравненных к нему категорий. Мы договорились продолжить эту работу. Есть дополнительные предложения, которые в ближайшее время мы вместе отработаем, и министерство энергетики, региональная власть, и федеральные органы», – сказал Новак.

Сегодня он провел совещание в Кургане, посвященное подготовке уральского федерального округа к предстоящему отопительному сезону и отдельно обсудил с врио губернатора Зауралья Вадимом Шумковым курганские тарифы.

«В Курганской области эти цены одни из самых высоких по УрФО, при том, что регион в части экономики и доходов населения – самый малообеспеченный. Эту проблему надо решать», – подчеркнул Вадим Шумков и добавил, что высокие тарифы – одна из причин, по которой растет задолженность населения и промпредприятий за электроэнергию.

Как ранее сообщал «Новый День», практически весь энергокомплекс Зауралья контролируют бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров. В их энергоимперию входят курганские ТЭЦ 1 и 2, ОАО «Курганская генерирующая компания», «Курганэнерго». В прошлом году правительству Зауралья удалось ввести мораторий на рост энерготарифов в 2019 году. Вадим Шумков инициировал подписание соглашение с «Корпорация СТС» (подконтрольна Быкову и Боброву), согласно которому стоимость электроэнергии для населения не будет расти до 2021 года.

Курган, служба информации

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