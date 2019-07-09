Новая должность в правительстве Зауралья: у губернатора появился первый зам

Депутаты областной думы во вторник, 9 июля, внесли изменения в устав Курганской области. Они позволят скорректировать структуру правительства Зауралья.

Депутаты облдумы единогласно проголосовали за изменения устава Курганской области. В региональном правительстве будут созданы две новые государственные должности – первый заместитель губернатора и директор департамента промышленности и транспорта Курганской области.

Отдельной должности «первый замгубернатора» в структуре правительства до сегодняшнего дня не было. Департамент возглавлял и.о. заместителя губернатора – директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Андрей Саносян.

Информированный источник в правительстве Зауралья утверждает, что именно Андрей Саносян станет первым заместителем главы региона. Он покинет пост главы департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики и будет курировать работу сразу нескольких правительственных ведомств.

Что касается возглавляемого им сейчас департамента, то у данной структуры отсекается часть полномочий. Именно поэтому вводится вторая должность – директор департамента промышленности и транспорта. А такой блок вопросов, как энергетика и связь, передается департаменту государственного регулирования цен и тарифов, который в данный момент возглавляет Ирина Гагарина. «Данный департамент наделен полномочиями в сфере энергетики и энергосбережения», – уточняется в пояснительной записке.

Должностную рокировку в правительстве Зауралья объяснили «объемом функциональной нагрузки». И, в первую очередь, значимостью работы департамента промышленности: именно промкомплекс консолидирует в областной бюджет до 30 процентов поступлений.

По факту речь идет о перераспределении полномочий между департаментами и об усилении команды губернатора первым заместителем, который будет курировать не один департамент, а блок вопросов.

Ввод двух штатных единиц в региональном правительстве не предусматривает дополнительных трат бюджета Зауралья.

Курган, служба информации

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