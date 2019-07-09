Курганский депутат отказался от мандата ради новой должности

Депутат облдумы Борис Шалютин во вторник, 9 июля, сложил с себя депутатские полномочия и тут же получил пост регионального омбудсмена.

Депутаты облдумы Зауралья поддержали назначение Бориса Шалютина на должность уполномоченного по правам человека в Курганской области. Решение депутатов – это необходимая формальность. Без согласования кандидатуры депутатским корпусом назначение Шалютина было бы невозможно. По факту же персона Шалютина уже была утверждена федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой.

Коллеги поддели Шалютина и спросили: как же без него обойдутся его избиратели в Железнодорожном избирательном округе. Новоиспеченный омбудсмен уточнил, что теперь его деятельность «не совместима с членством в партии и иными функциями». «Но офис партии находится на территории этого округа и избиратели не будут оставлены без внимания», – парировал Шалютин.

59-летний Борис Шалютин – член партии «Справедливая Россия», доктор философских наук, профессор Курганского государственного университета. Курганцам он хорошо знаком по громкой истории «уволенного профессора». В 2016 году Шалютина уволили из университета за прогулы, в 2017 году через суд Шалютин доказал свою невиновность и был восстановлен в должности заведующего кафедрой философии КГУ. Непосредственно в облдуме депутат Шалютин был заместителем председателя комитета по законодательству и государственному строительству.

Курган, служба информации

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