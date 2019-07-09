В курганском автобусе пассажир и кондуктор подрались из-за собачки (ВИДЕО)

В социальной сети «ВКонтакте» десятки тысяч просмотров набрал ролик, снятый в одном из рейсовых автобусов Кургана. Героями видео стали кондуктор, пассажирка и ее собачка.

Горожанка зашла в совершенно пустой автобус (это был «ПАЗик») с маленькой собачкой и посадила своего пса на пассажирское сиденье рядом с собой. Кондуктор начала активно возражать и решила заснять «правонарушение» на мобильный телефон.

«Собачку, пожалуйста, уберите с сиденья. Она у вас лапками ходит по земле», – несколько раз громко повторила кондуктор. Женщина-пассажир сначала не реагировала на требования и протягивала деньги за проезд, но работница автотранспортного предприятия не сдавалась.

Владелец собаки, в свою очередь, тоже начала выходить из себя и потребовала «прекратить ее снимать». «Я снимаю правонарушение в салоне транспортного средства», – ответила кондуктор.

Пассажирка с собачкой попыталась позвонить руководству кондуктора (в салоне размещена информация о перевозчике), но ей это не удалось – никто не ответил. В итоге, проехав одну остановку, женщина вышла из «транспортного средства», но перед выходом замахнулась на кондуктора и обматерила ее. Животное же, покидая салон, потопталось еще по нескольким сиденьям.

Видеоролик, который выложила в группе «Инцидент Курган» Александра Черкасова, посмотрели более 30 тысяч зрителей. Одни поддержали кондуктора, другие – пассажира. Некоторые написали, что в данной ситуации «жаль только собачку». Номер маршрута авторы видео не уточнили, но за кадром кондуктор называла остановку «Дом торговли».

Курган, служба информации

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