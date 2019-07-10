Сотрудники курганского ДК заступились за директора-коррупционера: «потеряли мать родную»

Прокуратура Курганской области в среду, 10 июля, сообщила, что добилась увольнения директора городского Дома Культуры им. Горького, в отношении которой возбуждено уголовное дело за растрату бюджетных средств. Работники ДК рассказали «Новому Дню», что сейчас происходит в крупнейшем учреждении культуры Зауралья.

По данным областной прокуратуры, «в действиях директора МБУ «Городской дом культуры им. Горького» выявлены грубые нарушения в части расходования бюджетных средств».

Как уточнили «Новому Дню» в надзорном ведомстве, в отношении директора ДК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суть дела такова: с 10 по 18 февраля 2017 года руководитель ДК отдыхала в санатории, но дала указание бухгалтерии засчитать ей эти дни как рабочие – с начислением заработной платы.

Точную сумму в пресс-службе надзорного ведомства уточнить не смогли, но речь идет о незначительном ущербе. По информации мэрии Кургана, размещенной на сайте городской администрации в 2017 году, средняя зарплата сотрудников учреждений культуры тогда составляла 13979 рублей. С учетом возможных надбавок руководящий состав мог получать зарплату в чуть большем размере.

В 2017 году директором ДК была Светлана Карпова. Сейчас глава Дома культуры, уточнили в надзорном ведомстве, уволена по требованию прокуратуры. Главе Кургана было внесено соответствующее представление.

В ДК сообщили, что Светлана Карпова уже покинула директорский пост. Приказа о назначении нового директора, либо и.о. руководителя от мэрии пока не поступало.

Сотрудники городского Дома культуры заявили «Новому Дню», что они «в шоке от происходящего». «За десять лет Светлана Карпова подняла ДК. Ей удалось столько всего сделать. Были полностью отремонтированы сцена, кровля, крыльцо ДК, внутренние помещения. Была налажена работа коллектива и всех служб. Мы все в шоке. Нас лишили матери родной», – заявила заместитель директора ДК Татьяна Сбродова.

Еще одна сотрудница ДК на условиях анонимности сообщила, что работники культуры «не понимают, почему действия Карповой попали под уголовную, а не административную ответственность».

«Мы уверены, что не просто так Светланой Карповой еще с сентября 2018 года активно начали интересоваться силовики. Это похоже на организованную травлю. Мы деморализованы. Не знаем, к чему готовится и что дальше будет с ДК», – поделилась своей субъективной точкой зрения сотрудница Дома культуры.

Курган, служба информации

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