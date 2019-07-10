В Зауралье произошло смертельное ДТП: погибли трое взрослых и ребенок

В среду утром, 10 июля, на 411 км автомобильной дороги Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск произошло серьезное ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает курганская автоинспекция.

По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла около 07:35 на территории Макушинского района (подъезд к городу Ишим). Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2108, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом VOLVO FH. За рулем иномарки находился молодой водитель (1995 года рождения) – житель Республики Беларусь.

Все, кто находился в легковушке ВАЗ-2108, погибли. Это сам водитель, две женщины (1947 и 1976 годов рождения), а также семилетний мальчик. Все четверо скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.

«Ремни безопасности во время движения пассажирами использовались, детского удерживающего устройства в автомобиле не было», – уточнили в автоинспекции. Водитель фуры не пострадал.

Курган, служба информации

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