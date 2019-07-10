В Кургане директора садика обвиняют в хищении денег

Руководитель курганского детского сада №127 «Катюша» присвоила себе бюджетные деньги – около 200 тысяч рублей. Об этом в среду, 10 июля, сообщила прокуратура Курганской области.

Как рассказали «Новому Дню» в надзорном ведомстве, заведующая детсадом фиктивно трудоустроила дворником свою знакомую. Дворничиха на рабочем месте не появлялась, но ей исправно начислялась заработная плата, которую себе оставляла заведующая.

Авантюра с бюджетными деньгами длилась почти два года – с сентября 2017 года по апрель 2019 года. За это время руководитель дошкольного учреждения получила около 200 тысяч рублей.

Руководитель садика «Катюша» уже уволена по требованию прокуратуры. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Курган, служба информации

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