Бочку, из-за которой по тревоге были подняты спецслужбы Кургана, вывезли на полигон

В среду, 10 июля, в Кургане была найдена емкость, от которой сильно пахло хлором. Опасный предмет был обнаружен на берегу реки Тобол в районе бульвара Солнечный.

В региональном МЧС «Новому Дню» сообщили, что к месту происшествия выехали оперативные группы – представители МЧС, и регионального УМВД. От дополнительных комментариев в ведомстве отказались.

В пресс-службе мэрии Кургана «Новому Дню» уточнили, что сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило в 10:30. Реагировать пришлось всем оперативным службам города.

«После проверки оказалось, что емкость пуста – хлора в ней не оказалось. Баллон был вывезен на Шуховский полигон, где есть специальное место для хранения отходов такого класса опасности», – уточнили в пресс-службе администрации города. Кто оставил емкость на берегу реки – пока не известно.

Курган, служба информации

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