Сенатор Перминова: «Силуанов согласовал Зауралью помощь 2,3 млрд, но будем просить еще»

В среду, 10 июля, Совет федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года. Как сообщила «Новому Дню» сенатор от Курганской области Елена Перминова, Зауралью окончательно согласовано выделение 2,3 млрд рублей на покрытие долгов регионального бюджета.

«Все, вопрос решен. По итогам уточнения весеннего бюджета Курганская область получит 2,3 млрд рублей. Как только президент Владимир Путин подпишет закон об изменении бюджета, Минфин РФ подготовит соглашение о выделении средств региону», – уточнила Перминова и добавила, что это безвозмездные поступления для сокращения госдолга региона.

Сенатор Перминова надеется, что по итогам осенней корректировки федеральный бюджет сможет повторно оказать помощь Курганской области. О какой сумме пойдет речь – пока неизвестно. «Этот вопрос еще предстоит проработать. Надо много», – говорит Елена Перминова. В идеале, речь может идти о 6 млрд рублей.

Она напомнила, что в апреле 2019 года вопрос о выделении помощи закредитованному Зауралью поднимал врио губернатора Вадим Шумков. Проблема обсуждалась с главой Минфина РФ Антоном Силуановым. Глава региона также в апреле заявлял, что он попросил федерального министра финансов «стать куратором Курганской области в части разработки мер для ускоренного развития региона».

Как сообщал «Новый День», по данным на 1 июля 2019 года сумма долга Курганской области составляет 16,586 млрд рублей.

Более 5,3 млрд рублей – деньги, выделенные области в долг из бюджетной системы РФ. Банкам правительство области должно вернуть 11, 229 млрд рублей. Срок погашения четырех их 23 банковских кредитов наступает в 2019 году, сумма госдолга совокупно сократится на 2 млрд рублей. Деньги привлекались под процентную ставку 8,86 процентов годовых.

В июне Курганские власти объявили о намерении увеличить кредиторскую задолженность Зауралья на 5 млрд рублей. Как прокомментировал тогда «Новому Дню» начальник регионального финуправления Константин Ермаков, заемные средства нужны для погашения ранее полученных кредитов. «Сроки погашения наступили. Новые кредиты к тому же планируются под меньший процент, что снизит расходы на обслуживание государственного долга», – уточнил Ермаков. По данным «Нового Дня», конкурс по выбору кредитной организации финуправленим пока не объявлен.

Последний раз заемные средства в банке Зауралье получало в конце 2018 года. Самым «урожайным» на кредиты стал 2017 год, когда регион оформил сразу 11 кредитов. В основном, срок их погашения придется на 2020 год.

Курган, служба информации

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