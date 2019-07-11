Известный политолог оценил аккаунт Шумкова в Instagram: «Пусть варит кашу, лежит на диване»

Создатель «Рейтинга эффективности губернаторов», автор влиятельного Telegram-канала «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов опубликовал исследование, посвященное личным аккаунтам врио губернаторов. Главе Курганской области Вадиму Шумкову политолог уделил особое внимание.

Свое исследование Леонид Давыдов назвал так: «Виртуальные губернаторские кампании: хит-парад аккаунтов номинальных фаворитов».

Личные страницы глав регионов, где должны состоятся губернаторские выборы, Давыдов разделил на «отличные», «нормальные» и «ну так…». И, конечно, указал на недостатки политикам-блогерам. Даже главе Башкортостана Хабирову, занявшему первую строчку среди «отличников», досталось «за элементы самолюбования».

Аккаунт Вадима Шумкова в Instagram Леонид Давыдов внес в категорию «нормальные». Автор рейтинга перечислил свои замечания. «Смягченная версия сайта администрации. Акцент на демонстрацию бурной активности, однако присутствует формальность, сумбурность. Стилизация отсутствует. Профильные ведомства отвечают на часть вопросов и жалоб в комментариях. Странная фотография на аватаре», – такие недочеты подметил Давыдов.

По просьбе «Нового Дня» политолог не только перечислил минусы, но и рассказал, что ему понравилось в аккаунте Вадима Шумкова и чего, по мнению эксперта, главе Зауралья не хватило для «пятерки».

«Я бы похвалил Шумкова за то, что свой аккаунт он ведет сам. Сразу видно, когда посты за политика пишет кто-то другой. Это чувствуется. Общение в соцсетях – такая штука, которую нельзя подделать. Личная вовлеченность Шумкова, его искренность – это большой плюс», – говорит Давыдов. Шумкову-блогеру, считает, политолог, нужно усиливать этот эффект.

«Есть риск превратить личный аккаунт Шумкова в дубликат сайта областной администрации. Уже сейчас много информации перекликается. Не надо этого делать. Шумков должен впустить подписчиков в свое личное пространство. Лайфа не хватает. Пусть покажет себя не только активным, деятельным политиком, но и обычным человеком. Это людям понятно, это сразу оценят. Помимо рабочей повестки нужны человечные посты – лежит на диване отдыхает после трудного дня, варит кашу своим детям, играет со своей собакой, как галстук повязывает, какую книгу прочитал... », – советует Леонид Давыдов.

Из уральских врио губернаторов тренд соцсетей лучше всех уловил челябинец Алексей Текслер, создавший «образ динамичного технократа», и умеющий «скучный и дряхлый контент (посетил – привезли кубок и т.п.) компенсировать легкими фотографиями».

На личный аккаунт Вадима Шумкова, который он завел в Instagram в феврале 2019 года, сегодня подписаны более 27 тысяч человек. Посты врио губернатора размещает регулярно. Каждый из них в среднем набирает не менее 700-800 лайков. Активно курганцы пишут главе Зауралья и комментарии. Иногда даже жалуются на его подчиненных и просят вмешаться в решение проблем.

Курган, служба информации

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