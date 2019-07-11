Крупнейшие страховщики поспорили из-за «копеечного» контракта с курганской Росгвардией

Курганское УФАС вмешалось в спор двух крупнейших страховых компаний России – «Согаз» и «АльфаСтрахование». Предметом разбирательства стал контракт с региональным управлением Росгвардии на оказание услуг по страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

В феврале 2019 года курганское управление Росгвардии объявило аукцион по выбору страховщика. Победителем было признано АО «Согаз», предложившее наименьшую цену – 84,4 тыс. рублей. Контракт был заключен, но вскоре его попытался обжаловать еще один игрок страхового рынка – компания «АльфаСтрахование».

По данным антимонопольщиков, страховые тарифы, структура страховых тарифов и порядок их применения установлены Банком России. И участники торгов не могут их менять. Однако «Согаз», рассчитывая свою стоимость страховой премии, незаконно округлил копейки в сторону уменьшения. Это и повлияло на окончательную стоимость контракта – она оказалась меньше, чем у других участников торгов. По требованию УФАС контракт был расторгнут. Курганской Росгвардии придется заново искать себе страховщика.

По основным показателям деятельности, которые российские страховщики предоставляют в ЦБ РФ, «Согаз» и «АльфаСтрахование» входят в тройку крупнейших страховщиков России.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 11.07.19

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