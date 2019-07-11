Курганцы просят мэрию построить им столичный Арбат

Портал «Инициативы Зауралья» пополнился еще одной заявкой от горожан. Жительница областной столицы заявила, что у нее есть «гениальная идея по благоустройству».

На портале «Инициативы Зауралья» размещена заявка по обустройству пешеходной улицы типа «Арбат». «Это место для прогулок, для общения, где назначают свидания, фотографируются у скульптур, загадывают желания, потирая какое-нибудь загадочное место у непонятного арт-объекта. Здесь поют уличные музыканты и продают свои творения художники», – уточняет автор инициативы Светлана Диканова.

Она напоминает, что раньше таким культовым для города местом была ул. Карла Маркса (от ул. Ленина до ул. Пролетарская), но сейчас там проезжая часть.

Курганский Арбат, считает горожанка, идеально впишется в историческом центре с застройкой прошлого века – на ул. Советской (от ул. Ленина до ул. Пролетарская). «Осталось убрать транспорт, выложить брусчаткой улицу, отремонтировать фасады старинных зданий, поставить скульптуры декабристов, воссоздать облик дореволюционного города, добавить сувенирные лавки и отдать это пространство для уличных музыкантов и художников», – резюмирует Светлана Диканова.

Вероятно, Светлана Диканова – это известная в городе художница, которая рисует открытки с видами Кургана. Пока ее инициативу, размещенную на портале 9 июля, поддержали 82 человека. Чтобы вопрос о создании был вынесен на рассмотрение мэрии Кургана, городской Арбат должны поддержать не менее 200 человек.

Напомним, сервис по сбору инициатив жителей области был создан для того, чтобы зауральцы могли внести свои предложения по улучшению условий жизни в регионе в целом и в каждом населенном пункте. Обратиться со своей идеей может любой гражданин. Заявка проходит обязательную предварительную экспертизу (неболее3 рабочихдней), после чего она появляется на сайте «Инициативы Зауралья».

Чтобы народная идея получила поддержку органов власти, опубликованное предложение должно набрать нужное количество голосов – для каждого муниципалитета региона определен свой порог, в зависимости от количества жителей.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 11.07.19

Кандидат в губернаторы Зауралья пообещала сделать Путина сенатором. / Крупнейшие страховщики поспорили из-за «копеечного» контракта с курганской Росгвардией. / Известный политолог оценил аккаунт Шумкова в Instagram: «Пусть варит кашу, лежит на диване». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»