В Кургане насильник-рецидивист надругался над заложником

В Кургане направлено в суд дело насильника-рецидивиста. 21-летний житель Кургана взял в заложники двух девушек и изнасиловал одну из них.

Преступление было совершено 1 января 2019 года. Преступник отмечал новый год в компании своих друзей в общежитии на ул. Конституции. Будучи нетрезвым, он запер в комнате двух девушек.

«На протяжении длительного времени злоумышленник удерживал потерпевших в помещении, угрожая убийством, затем совершил изнасилование одной из них. Девушке удалось сбежать. Вторая потерпевшая была освобождена с участием представителей правоохранительных органов», – уточнили в региональном следкоме.

Насильником оказался курганец, который уже имел судимость по статье изнасилование. На момент совершения этого преступления он находился под административным надзором, должен был проживать в поселке Глинки и отмечаться в полиции.

Курган, служба информации

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