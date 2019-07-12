Глава Зауралья Шумков попросил курганцев завязать с пьянством

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков призвал курганцев вести трезвый образ жизни – он сделал соответствующий пост в своем инстаграм вечером в четверг, 11 июля. На размышления об алкогольной зависимости его натолкнула прогулка в центральном парке Кургана. Он написал, что днем к нему подошли поговорить пять человек, и трое из них были пьяны. Очевидно, что это тревожная тенденция.

Вадим Шумков попросил жителей региона беречь себя. «Заехал сегодня в ЦПКиО. Один за другим подошли пять человек. Кто попросил совместное фото, кто поговорить про советскую власть. Трое из пяти были нетрезвы. Берегите себя, друзья, нам нужен каждый. Трезвым. У нас с вами очень много работы», – написал он.

В ответ жители начали описывать проблемы, которые есть в ЦПКиО. В том числе, родители просили вернуть кафе и обратить внимание на состояние прогулочных дорожек. Развернулась дискуссия и про налиличе или отсуствие в Кургане бесплатных секций и спортплощадок для молодежи. Но вместе с этим были и такие, кто сказал, что все эти рассуждения неуместны: если человек желает выпить, то он предпочтет алкоголь любой спортивной площадке.

Курган, служба информации

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