Жительница Кургана рассказала об ужасах в реанимации, главврач ответил: «Это очень хорошо!" (ФОТО)

В социальной сети «ВКонтакте» жительница Кургана выложила фотографии, сделанные в реанимации городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Горожанку возмутили «ужасные условия», что она и подтвердила фотоснимками.

Главный врач БСМП Сергей Фролов заявил «Новому Дню», что он рад появлению такой информации.

Фотографии реанимации БСМП в паблике» Инцидент Курган» 12 июля разместила жительница города Алена Бублий. Потолки со следами протечек, облупившаяся краска на стенах, ржавые трубы, плинтус, который уже превратился в труху, обшарпанные деревянные окна. «Ужасные условия реанимации БСМП, взгляд изнутри», с таким заголовком был размещен пост.

Главный врач курганской больницы скорой помощи Сергей Фролов узнал о снимках от корреспондента «Нового Дня» и обрадовался. «Это очень хорошо», – сообщил Сергей Фролов, возглавляющий БСМП уже восемь лет.

Он рассказал, что отделение реанимации не ремонтировалось с 80-х годов. «Больница за свой счет сделала проект капитального ремонта реанимационного отделения. Нам для этого нужно 27 млн рублей. Тут только два источника финансирования – бюджет Курганской области, либо федеральный Минздрав. Финансирования добивались годами. У области денег нет, просим у Минздрава за счет средств резервного фонда. Обещали выделить нужную сумму в 2019 году, но потом отказали», – уточнил главный врач БСМП.

Департамент здравоохранения Курганской области, по словам Фролова, продолжает работу с Минздравом. Федеральное ведомство, предварительно, не отказывает, но и не гарантирует, что курганская реанимация, куда на скорой привозят самых сложных больных, в 2020 году все же получит деньги на капремонт.

«Я сюда, в эту разруху, всех губернаторов водил. Всем показывал. Мы все очень обеспокоены состоянием нашей реанимации», – резюмировал Фролов.

Курган, служба информации

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