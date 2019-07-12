Патриарх Кирилл прокомментировал утрату Чимеевской иконы

Глава РПЦ, святейший Патриарх Кирилл прокомментировал пожар в церкви Чимеевского мужского монастыря и признал, что главная святыня – Чимеевская икона Божией Матери, утрачена. Заявление патриарха размещено на сайте РПЦ.

«Скорбим в связи с утратой чтимой Чимеевской иконы Божией Матери», – сообщается на сайте РПЦ.

Патриарх повторил версию пожара, ранее изложенную митрополитом Курганским и Белозерским Иосифом. Как сообщал «Новый День», владыка Иосиф рассказал, что в этот день в храме работали специалисты из Тюмени, которые проводили профилактику сплит-систем.

«Они заметили черный дым из коробки кондиционера на внешней стороне храма и пытались ликвидировать возгорание взятыми из ризницы огнетушителями, но уже через пять минут весь храм был заполнен дымом. Из-за сильного задымления и огня братия и паломники не смогли вынести икону», – повторяет слова Иосифа глава РПЦ.

Он также добавил, что владыка Иосиф в своем рапорте на имя патриарха сообщил об одном пострадавшем. Речь идет об иеромонахе Афанасии (Коренкин), который пытался спасти икону, отравился дымом и был госпитализирован.

Как сообщал «Новый День», сгоревшая икона после экспертизы вернется в Чимеевский мужской монастырь. Служители церкви планируют написать новую икону и вживить в нее элементы сгоревшей святыни. Чимеевский монастырь круглый год посещают паломники, которые приезжали туда именно ради этой православной реликвии.

3 июля в Казанском Чимеевском мужском монастыре дотла сгорела деревянная церковь, построенная в 1890 году. В огне погибла чудотворная икона Божьей Матери.

Курган, служба информации

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