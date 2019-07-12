Курганский сенатор пожаловался полпреду Цуканову на китайцев

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский пожаловался уральскому полпреду Николаю Цуканову на китайских сельхозпроизводителей. По словам Лисовского, курганские прилавки заполонили отравленные химикатами продукты.

«Это опасно для населения. Эти продукты они на нашей земле с химикатами производят, и уничтожают плодородие наших земель. В свое время Россельхознадзор лишили права контролировать», – сказал Лисовский на совещании, которое 12 июля полпред проводил с депутатами Госдумы и членами Совфеда.

Никаких предложений, как бороться с нашествием недобросовестных производителей из КНР сенатор не выдвинул. Полпред в свою очередь тоже никак не прокомментировал выступление Лисовского.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 12.07.19

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