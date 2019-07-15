Курганская «Рублевка» получила деньги на ремонт дорог

На сайте госзакупок размещены два аукциона на ремонт дорог в Кетовском и Каргапольском районах Курганской области. Общая сумма лота превышает 25 млн рублей.

В Кетовском районе, который курганцы называют местной «Рублевкой», на 7,3 млн рублей планируют отремонтировать сразу несколько дорожных объектов. Это ремонт пр. Лесной и участки дорог улиц Лесная, Стадионная, Космонавтов и Уральская. Итоги аукциона будут подведены 19 июля. Деньги на ремонт выделены бюджетом области и бюджетом Кетовского сельсовета.

Сумма аукциона на дорожные работы в Каргапольском районе превышает 17,8 млн рублей. На средства областного Дорожного фонда в муниципалитете планируется ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган-Чаши и Чаши-Никольская. Подрядчик будет выбран 25 июля.

Дорожникам придется успеть закончить ремонт до 31 октября 2019 года.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году в Зауралье стартовала масштабная дорожная кампания. В области будут отремонтированы 342 км региональных и муниципальных дорог, на что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» области выделено 1 млрд 799 млн рублей.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 12.07.19

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