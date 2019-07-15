В Курганской области водолазы откачали подростка-утопленника

В Кетовском районе на диком пляже произошел невероятный случай, который курганские МЧСники назвали «счастливой случайностью».

14 июля 18-летний подросток и его мама отдыхали на неаттестованном пляже «Серебряный ручей». Мальчик захлебнулся и начал тонуть. «Уже пошел ко дну. По счастливой случайности именно в это время на водоеме проводила поисковые работы водолазная группа областной службы МЧС», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Водолазы находились в 50-ти метрах от пляжа и услышали крики. Это мама тонущего мальчика кричала, что ее сын утонул, и звала на помощь. Четыре водолаза начали поиски подростка.

«Когда мы вытащили его на берег, пульс еще прослушивался, но мальчик уже не дышал. Мы оказали ему необходимую помощь, провели ряд реанимационных мероприятий и он пришел в себя», – рассказал старший группы, спасатель водолаз Андрей Митров.

Молодого человека, который 14 июля будет отмечать второй день рождения, передали медикам. В воде спасенный провел около 2 минут.

Курган, служба информации

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